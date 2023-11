Il nuovo Prefetto di Trapani Daniela Lupo ha incontrato la stampa della provincia di Trapani. Nella sala riunioni della Prefettura di Trapani, presenti i vice Prefetti Caterina Minutoli e Luciano Zanta Platamone, ieri c’erano una decina di giornalisti trapanesi, il Segretario provinciale Assostampa Vito Orlando e il vice Max Firreri, direttore del nostro giornale. Il nuovo Prefetto, che prende il posto di Filippina Cocuzza andata in pensione, ha ribadito: «Questo è un territorio che ha delle bellezze straordinarie e una storia importante – ha detto – sicuramente è da approfondire e da esaminare con una responsabile conoscenza e con un approccio anche pratico». Il neo Prefetto ha aggiunto: «Spero di portare quello che è il mio bagaglio di esperienze e di ricevere tutte quelle informazioni necessarie a fare ancora di più. Credo nella partecipazione e nella realizzazione di alcuni obiettivi che per la loro complessità devono necessariamente passare dal coinvolgimento della cittadinanza attiva e non solo dalle Forze dell’ordine. Questa terra è oggi anche la mia terra», ha concluso.

AUTORE. Redazione