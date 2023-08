Cancello sbarrato e locali deserti. È questo quello che i turisti si ritrovano davanti l’ingresso lato Triscina del Parco archeologico di Selinunte. Ancora per un altro anno il secondo ingresso del Parco è rimasto chiuso al pubblico. Lo è, in effetti, da molti anni, già ancora prima che il Comune venisse commissariato per mafia. Quest’anno qualcosa si è mosso ma nulla si è poi definito per aprire. Il Comune, dal canto suo, ha affidato la zona bar e la terrazza per sei anni, ma non i locali commerciali dell’area. È l’imprenditore Giovanni Bongiorno che dovrà gestire bar e terrazza. Quest’anno, però, tutto è rimasto per com’era negli anni addietro. La biglietteria, invece, rimane in capo al Parco archeologico e, come per l’ingresso di Selinunte, a gestirla dovrebbe essere Coopculture col suo personale.