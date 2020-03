Il diretto Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cura e Pantelleria, Arch. Bernardo Agrò, comunica in una nota la sospensione dell’apertura al pubblico delle aree monumentali del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, dei Musei del Satiro di Mazara del Vallo e del Castello Grifeo di Partanna, dalla data dell’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.

Il provvedimento è stato preso in attuazione dell’art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 adottato in pari data dal Presidente della Regione, recante “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19”, è sospesa l’apertura di musei, gallerie, parchi archeologici e altri istituti luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.