Il Parco archeologico di Selinunte è aperto alla visita. In osservanza degli ultimi Dpcm e fino a nuova disposizione il parco è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. La chiusura della biglietteria è alle 17:00. Rimane chiuso al momento il sabato e la domenica.

“Stiamo riprendendo – si legge in una nota dell’Ente – con la pubblicazione dei post che servono a tenervi sempre aggiornati, sarà anche un modo per starvi vicino e incuriosirvi con le nostre prossime attività. Vi aspettiamo per vivere la meraviglia, l’armonia e la bellezza della nostra amata Selinunte.”

Ricordiamo ai lettori che bisogna prenotare online la visita: http://youline.eu/laculturariparte.html

Nel caso di malfunzionamento o difficoltà nell’utilizzo della piattaforma di prenotazione online, si potrà effettuare la prenotazione inviando un messaggio all’indirizzo mail parco.archeo.selinunte@gmail.com. Il visitatore riceverà il codice di

prenotazione che dovrà essere esibito presso la biglietteria, resta comunque sempre consultabile in ogni momento il sito istituzionale selinunte.gov.it.

Per i biglietti vi è l’obbligo dell’utilizzo del pagamento tramite POS, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza del COVID 19. Sarà raro ed eccezionale il pagamento in contanti dei biglietti. Il costo del biglietto intero è di 6 euro, ridotto di 3 euro. L’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni e per gli insegnanti.