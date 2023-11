Nel Distretto sanitario di Castelvetrano i paesi di Partanna e Campobello di Mazara sono in testa alla classifica per vaccinazione contro il Papilloma virus. È un dato che abbiamo diffuso qualche giorno fa, in occasione della campagna informativa dell’Ufficio igiene di Campobello di Mazara alla prima edizione del “Nocellara Expò”. Dell’HPV – questa la sigla del virus che si trasmette per via sessuale – si tornerà a parlare venerdì 10 novembre, alle ore 17, presso l’aula magna del Liceo classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano nell’ambito di un incontro sul tema “Convivere con l’HPV” organizzato dall’Inner Wheel e dall’Asp Trapani. Relatori saranno Anna Maria Li Causi, responsabile del Consultorio familiare di Salemi, Natalino Ferrara, direttore dell’assistenza territoriale materno infantile dell’Asp Trapani e Gaspare Canzoneri, direttore dell’Unità operativa di Epidemiologia e Medicina preventiva della stessa azienda. Modera Antonina D’Angelo, medico d’urgenza dell’Asl Emilia Romagna.

Durante l’incontro saranno illustrati alcuni dati della campagna “Un futuro senza Hpv” promossa dall’Asp Trapani. Prendendo a riferimento i nati negli anni 2008, 2009 e 2010 di sesso femminile, ad esempio, la più alta percentuale di vaccinati in provincia la detiene Salaparuta col 93,75%: su 16 bambine nate negli anni di riferimento (2008, 2009 e 2010) al 31 dicembre 2022 soltanto 5 non avevano completato la seconda dose di vaccino. A Marsala, invece, su 1119 bambine la copertura nel 2022 era del 40,43% mentre al 30 giugno 2023 la percentuale è salita al 57,64%. A Castelvetrano su 425 bambine la copertura vaccinale gratuita al 30 giugno 2023 è stata del 43,53%.

