Si è spento oggi Paolo Maggio. Era ricoverato presso la clinica “La Maddalena” di Palermo a causa di un male, un terribile male che lo ha strappato dall’affetto della sua famiglia. Il suo volto era molto noto a Selinunte dove gestiva il servizio navetta per gli ospiti del Parco Archeologico. Da Castelvetrano era partito a 17 anni per trovare lavoro in Lombardia. Ad Abbiategrasso costruisce la sua vita svolgendo diversi lavori per poi tornare nel 2003 nella sua terra con la moglie Rossella ed i figli Andrea, Irene e Luca.

Tornato a Selinunte, è proprio dal suo intuito che nasce il servizio dei trenini per aiutare i turisti negli spostamenti tra i due versanti del Parco. Una persona di eccezionali doti umane che per tanti anni ha donato sorrisi e sincera accoglienza agli ospiti di Selinunte.

Un buon marito, padre e nonno eccezionale, infaticabile lavoratore. Ha guidato il trenito turistico finchè le forze glielo hanno permesso. Il prossimo luglio avrebbe compiuto 70 anni. I funerali saranno celebrati a Marinella di Selinunte, sabato alle 15:30

AUTORE. Redazione