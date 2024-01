A Pantelleria, all’interno di un cantiere edile dove si stanno eseguendo dei lavori di demolizione di uno stabile, è stata trovata una bomba inesplosa. A scoprirla sono stati gli operai dell’impresa. I lavori sono stati sospesi fino a quando la bomba non sarà rimossa. L’ordigno, risalente al secondo conflitto mondiale, è di fabbricazione americano. Grazie all’intervento del Genio guastatori dell’Esercito la bomba sarà trasportata in una cava abbandonata di contrada Mursia dove verrà fatta brillare. Durante la rimozione dovranno essere evacuate le case per un raggio di 500 metri.

