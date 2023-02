Pane nero, sarde e olive, quindi terra e mare . E poi ricettività, a partire dal progetto di “Ospitalità diffusa” promosso dalla “Costa del mito”. Così il territorio di Castelvetrano si è presentato alla 43a Borsa internazionale del turismo. Ieri è stato il momento in cui il Comune si è presentato al pubblico nel talk show che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di alcuni pescatori di Marinella di Selinunte che fanno parte del Comitato “Sacro Cuore di Maria”. Ma c’erano anche gli imprenditori Nino Centonze e Filippo Drago. Il Comune aderisce al progetto “The Best of Western Sicily”, promosso da Feedback. «Oggi abbiamo portato in Bit la comunità dei pescatori che ha un valore sociale, culturale oltre che economico ma anche i nostri prodotti identitari: pane nero, olio e olive insieme ai nostri produttori che ne mantengono intatta anche la loro tradizione», ha detto il sindaco Enzo Alfano, a Milano con gli assessori Giusy Cavarretta e Filippo Foscari.

Sono stati Giacomo Russo e Margherita Barraco di Marinella di Selinunte a raccontare la tradizione delle sarde legata al borgo marinaro: è a Selinunte, infatti, l’unico posto in Italia dove le sarde vengono arrostite sul fuoco ‘ncannate con lo spitu. Una tradizione che resiste, come la stessa pesca artigianale resa viva da un pugno di pescatori. Per quanto riguarda l’ospitalità il territorio di Castelvetrano ha promosso alla Bit il progetto “Ospitalità diffusa”, iniziativa della “Costa del mito” in collaborazione con alcuni partners, compresa l’agenzia “Sisilab” di Castelvetrano: «Si tratta di un modello di accoglienza nata per soddisfare i desideri di una clientela turistica esigente ed esperta», ha spiegato Giuseppe Galfano, presidente di Federalberghi Extra Selinunte. Per Galfano il grosso dell’economia turistica sul territorio si muove con i vacanzieri di breve periodo.