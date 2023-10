Una terra vocata all’olivicoltura: ecco cosa è la Costa di Cusa, il brand che da anni promuove la Pro Loco di Campobello di Mazara e delle frazioni. È da questi territori che viene prodotto l’olio extra vergine d’oliva cultivar Nocellara, conosciuto nel mondo grazie al lavoro di export di moltissime aziende. L’olio, dunque, è il prodotto “madre” che al meglio rappresenta il territorio. Ecco perché la Pro Loco l’ha scelto per donarlo ai 200 equipaggi della Targa Florio classica che domani passeranno anche da Campobello di Mazara. «Grazie alla sinergia con alcune aziende di Campobello di Mazara (Guccione, Moceri, Bascio, Bonanno) abbiamo preparato un cadeau che doneremo a ogni equipaggio – spiega il presidente della Pro Loco, Max Firreri – dentro abbiamo inserito una pagnotta di pane nero e un contenitore da 100ml di olio Evo, insieme a una cartolina di benvenuto “I love Costa di Cusa”».

All’iniziativa ha partecipato anche l’assessorato comunale all’agricoltura guidato da Biagio Stallone. La consegna dei cadeaux avverrà domattina in via Cavour, di fronte la torre dell’orologio, al termine della prova speciale. «Per gli equipaggi, molti dei quali stranieri, sarà l’occasione di gustare la specialità del nostro territorio – dice il presidente Firreri – e poi, magari chissà, per alcuni di loro sarà il buon motivo per tornare a vivere i territori della nostra “Costa di Cusa”».

AUTORE. Redazione