Intervento dei palombari della Marina Militare Italiana, stamattina nelle acque della frazione di Triscina di Selinunte, per far brillare un ordigno bellico che si trovava a 100 metri dalla battigia ad una profondità di circa 3 metri. L’ordigno è stato trovato mesi addietro e la segnalazione è giunta alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo che ha attivato le procedure per la bonifica. Stamattina al porto di Marinella di Selinunte sono giunti i palombari della Marina Militare che con un gommone hanno raggiunto la zona dove si trovava l’ordigno bellico e lo hanno fatto brillare. Le operazioni si sono concluse entro le ore 12:00.