L’associazione “Palma Vitae” torna a Castelvetrano. Stamattina il sodalizio ha riaperto la sede in città presso i locali della Scuola dei mestieri Ted Formazione, in via Campobello 114, grazie a un protocollo d’intesa che consentirà di avviare i laboratori di empowerment femminili, già attivi nella sede di Partanna. A Castelvetrano i laboratori di upcycling, riciclo creativo saranno seguiti da Mary Zinna e Rosanna D’Angelo e il laboratorio corporeo e di training autogeno da Fanny La Rosa. Sarà attivo pure uno sportello d’ascolto per l’utenza e le famiglie che gravitano attorno alle attività della scuola, seguito da Francesca Lo Coco, in collaborazione con la presidente dell’associazione Giusy Agueli.

Da alcuni anni l’associazione guidata da Giusy Agueli era andata via da Castelvetrano senza non poche polemiche col Comune. Per anni, infatti, il sodalizio è stato ospite presso l’ex palazzo Eca. Poi è sorto qualche problema legato al pagamento delle utenze ed è nata una polemica col Comune, fino alla decisione della Agueli di spostare la sede dell’associazione a Partanna.