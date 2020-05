“Palma Vitae OnMusic” è l’evento musicale, in diretta alle ore 17,30 sulla pagina Facebook pagina Marigiu Palma, organizzato dall’associazione “Palma Vitae”. L’iniziativa è l’evento clou del “viaggio onlife” che per alcune settimane hanno condotto Giusy Agueli e Luana Rondinelli. Oggi spazio alla musica con Lello Analfino, Debora Messina, Daria Biancardi, Giovanni Carta, le sorelle Prestigiacomo, Giovanna Criscuolo, Marcello Mazzarella, Lidia Schillaci, la stessa coordinatrice artistica Luana Rondinelli e Donatella Finocchiaro.

«In questo periodo di emergenza per il coronavirus abbiamo cercato una modalità alternativa per continuare a stare vicino alle donne, con un progetto di attività online, all’interno del quale viene promosso quotidianamente il numero 1522 per le richieste d’aiuto e una linea telefonica privata dell’associazione per sostegno e colloqui psicologici. Cantanti, attori, artisti per sostenere il messaggio che abbiamo supportato in questo periodo di quarantena contro la violenza sulle donne, per tutte quelle situazioni che hanno trovato, in questo isolamento, una esasperazione di dinamiche già conflittuali e pericolose», ha spiegato la Presidente Giusy Agueli.

«Volevo ringraziare tutti gli artisti che in questo momento così delicato, in particolar modo per il nostro settore – ha detto Luana Rondinelli – generosamente hanno accolto l’iniziativa nel sostenere insieme a Palma Vitae il messaggio contro la violenza sulle donne».