Durante la sesta edizione della “Milano wine week” è stata ricordata Marisa Leo, la donna uccisa dal compagno Angelo Reina lo scorso 9 settembre. Grazie all’associazione nazionale “Le donne del vino” è stata rivolta una attenzione importante al tema della violenza sulle donne e il ricordo particolare a Marisa Leo, la professionista del settore vinicolo che lavorava per la cantina “Colomba Bianca”: a lei è stata dedicata una masterclass “Calici di vita”. Il ricavato della masterclass sarà devoluto all’associazione “Palma Vitae”, con cui Marisa collaborava per sostenere le attività di sensibilizzazione che l’associazione porta avanti sul territorio siciliano.

All’evento è stata presente la presidente dell’associazione Giusy Agueli. «Con Marisa ci eravamo sentiti al telefono proprio nel pomeriggio del 6 settembre – ha raccontato Giusy Agueli – per organizzare un evento sociale a Mazara del Vallo. Raccogliamo quest’ultimo desiderio di Marisa come un’eredità da portare avanti con impegno e dedizione, per onorare la sua vita e quella di tutte le donne morte per mano di uomini violenti».

AUTORE. Redazione