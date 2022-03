ASCOLTA L'ARTICOLO

Il sogno del salto di categoria per la 2B Control Trapani è tutt’altro che svanito: la squadra di coach Parente ha infatti dimostrato di essere viva e vegeta, pronta a tentare l’assalto ai playoff per un finale di stagione ad alta intensità.

Girone Rosso, un torneo equilibrato e interessante

Il girone Rosso di A2 si sta rivelando molto equilibrato, al netto dell’eccellente rendimento delle prime due della classe, ossia Apu Old Wild West Udine e Giorgio Tesi Group Pistoia, e del disastroso campionato del fanalino di coda della Agribertocchi Orzinuovi. Sia la parte alta della classifica che quella bassa, infatti, vedono racchiuse diverse squadre nello spazio di pochi punti, per una situazione che lascia aperta ogni possibilità nella fase finale della stagione.

Il quadro finora delinatosi sul campo vede il Basket Trapani collocarsi proprio nel mezza della graduatoria, con un piede più vicino ai playoff che alle squadre che seguono, posizione che fa ben sperare tifosi e società per i prossimi mesi. Le ultime buone uscite, d’altronde, hanno fatto risalire le quote del roster trapanese, che secondo gli analisti dei portali sulle quote per il basket vengono considerati come una delle possibili rivelazioni di fine stagione.

Fatta eccezione per il pesante passivo di Cantù (103-67), la 2B Control ha dimostrato in quest’ultimo periodo di potersela giocare con tutte le avversarie e di poter puntare, dunque, al salto di qualità. A fare la differenza potrebbero essere, a questo punto, l’aspetto mentale e la forza del gruppo, elementi fondamentali per migliorare dal punto di vista della continuità e guadagnare terreno prezioso in vista dell’ultimo sprint.

Childs fuori “solo” un mese: buone notizie dall’infermeria

A dare ulteriore fiducia in questo momento decisivo per la stagione dei granata sono le notizie che arrivano dall’infermeria e, in particolare, quelle riguardanti l’infortuno di Elijah Childs le cui condizioni, come si legge su Livesicilia.it, sono meno gravi di quanto si temesse alla vigilia dell’intervento al menisco.

L’équipe del prof. Marco Russo della Clinica Domus Nova di Ravenna non ha infatti riscontrato problemi ai legamenti del ginocchio del pivot statunitense, il che permette di essere fiduciosi riguardo a un completo recupero in circa 30 giorni. Childs, operato il 21 febbraio e già rientrato a Trapani, dovrà seguire infatti un percorso di riabilitazione e, successivamente, una fase di ri-atletizzazione, per poi rientrare in gruppo e far parte della formazione che tenterà l’assalto ai playoff.

La presenza del 23enne, considerato da Backdoorpodcast uno dei talenti emergenti della A2 ed elemento di punta del roster siciliano, potrà essere infatti decisiva e garantire alla 2B Control il peso necessario per raggiungere il prestigioso obiettivo.

In questi mesi Childs ha già dimostrato ampiamente il suo valore, tuffandosi sin da subito con grande spirito di sacrificio nella sua prima esperienza oltre oceano e facendo segnare numeri interessantissimi sia a livello di punti che di qualità delle prestazioni fornite. Con Childs in palla, i tifosi potranno davvero sognare: non resta che avvicinarsi alle prossime sfide con fiducia e impegnarsi per dare la spinta necessaria agli uomini di coach Parente.

AUTORE. Redazione