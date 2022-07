Criticità, alcune delle quali da risolvere in via del tutto urgente. Le palestre scolastiche, la cui proprietà è del Comune, non sono messe bene. È scritto, nero su bianco, nella relazione che la IV Commissione consiliare (presieduta da Angelina Abrignani) ha scritto al termine dei sopralluoghi effettuati nei diversi siti delle scuole dove si pratica sport. La Commissione ha preso in esame anche gli spazi esterni delle palestre, «che versano in uno strato di totale abbandono e degrado», scrivono. La relazione è arrivata in consiglio comunale e sulla quale si è aperta una discussione, con la partecipazione dell’assessore Filippo Foscari.