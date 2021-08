ASCOLTA L'ARTICOLO

La palestra Team Marino, del maestro Vito Marino, riapre le sue porte ad una nuova stagione dal 6 settembre. Da quest’anno saranno molte le attività che si potranno svolgere all’interno della palestra; oltre alla kickboxing, grande punto di forza che vanta la presenza e podi in palcoscenici internazionali, si aggiungo altre discipline adatte a tutti, a cominciare dai più piccoli con la giocomotricità, corso seguito dalla Dott.ssa Sonia Guarino. Francesco Craparotta sarà l’istruttore di calisthenics, conosciutissima disciplina che prevede allenamenti a corpo libero per raggiungere il massimo della potenza fisica. Per finire sarà aperto un nuovo corso di preparazione atletica utile a chiunque voglia rimettersi in forma e/o migliorare la propria prestanza fisica. La palestra si trova a Castelvetrano in Via Alberto Mario 17. Per info Email: asdmarino@yahoo.com | 320 9586305 | www.teammarino.it

Ecco un video di presentazione delle attività