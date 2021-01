Nella giornata di domani (11 gennaio) il Palazzo Informagiovani di Piazza Generale Cascino 8, sarà chiuso per consentire le attività di sanificazione. La decisione è stata presa dopo l’individuazione di un presunto caso Covid tra i dipendenti del Comune di Castelvetrano. Una persona è risultata positiva al test rapido e si attende risultato del tampone molecolare. La riapertura degli uffici è prevista per martedì 12 gennaio. Per le emergenze sarà necessario contattare i recapiti riportati all’ingresso del Palazzo.