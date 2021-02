Il sindaco Enzo Alfano guarda con fiducia alla “Castelvetrano 2030”: una visione a lungo raggio per una città che il primo cittadino si auspica sia florida, sia economicamente che per il turismo. Per far questo ci vogliono le sinergie tra gli enti, tra Comune e Parco archeologico di Selinunte, ad esempio. L’inizio di collaborazione, qualche anno fa (erano i tempi dell’Assessore comunale Chiara Modica Donà Dalle Rose) fu alquanto burrascoso, proprio perché la Giunta municipale (nel 2019) propose ricorso al Tar avverso i decreti dell’Assessorato regionale ai beni culturali che prorogavano la nomina del Commissario straordinario del Parco Archeologico di Selinunte.