ASCOLTA L'ARTICOLO

Curare il dolore con l’ozonoterapia: al VANICO di Castelvetrano un trattamento efficace e adatto a pazienti di tutte le età. Tra i trattamenti sempre più attuali, l’ossigeno-ozonoterapia sta riscuotendo negli ultimi anni un largo impiego ed è sempre più richiesta da pazienti di tutte le età per via dei grandi benefici che apporta all’organismo e dell’efficacia con cui allevia dolori e infiammazioni.

Il servizio è offerto presso il centro VANICO di Castelvetrano una struttura Sanitaria specializzata nella Riabilitazione e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, creata nel 1976 ad opera del suo fondatore On. Prof. Vito Li Causi. Il protocollo sanitario viene eseguito dalla Dott.ssa Valentina Li Causi, medico fisiatra e medico ozonoterapeuta SIOOT.

L’ossigeno-ozonoterapia ha riscontri clinici davvero importanti e si basa su una miscela di ozono e ossigeno con azione antidolorifica, antinfiammatoria, antibatterica, funghicida e inattivante dei virus. Un rivitalizzante ed antisettico dei tessuti capace di stimolare il sistema immunitario e trattare un ampio ventaglio di disturbi e malattie, dal mal di schiena dovuto ad ernia del disco e protrusioni, alle patologie infiammatorie delle articolazioni, come artrite e reumatismi, alle tendiniti, nonché alle condizioni di sofferenza sistemica quali fibromialgia, bronchiti croniche, allergie, stati di immunodepressione e sequele dell’infezione da Covid-19.

L’ossigeno-ozonoterapia apporta innumerevoli benefici all’organismo, dal momento che permette di migliorare la circolazione sanguigna, curare le contratture muscolari e le cicatrici, ridurre lo stress ossidativo cellulare, accelerare il metabolismo e ridurre gli stati infiammatori dei tessuti. Questa terapia veniva utilizzata già all’inizio del Novecento, ma soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale si è affermata come pratica medica di cui hanno beneficiato milioni di pazienti.

Lavorando sempre con ossigeno ed ozono, elementi assolutamente naturali, è possibile procedere con la tecnica della GAE: Grande AutoEmoinfusione. Si prelevano 100 o 200 cc di sangue da una vena del braccio del paziente. Il sangue finisce in una sacca certificata. Senza staccare dal paziente l’ago del prelievo, un apposito dispositivo inserisce una miscela gassosa di ossigeno e ozono nella sacca e la mescola con il sangue prelevato. Il laccio emostatico viene quindi tolto dal braccio del paziente, la sacca viene sollevata e il sangue riaffluisce nell’organismo del paziente, portando con sé l’ozono e tutti i suoi effetti benefici a livello sistemico.

Ossigenando maggiormente il sangue, la GAE influenza positivamente la circolazione corporea e, di conseguenza, le varie funzionalità di organi e di tessuti. I globuli rossi divengono più elastici e riescono a raggiungere anche le zone del corpo più periferiche, ottimizzandone le funzioni. Questa tecnica svolge importanti azioni: analgesica e antinfiammatoria; rivitalizzante e tonificante; antiossidante e antiaging; potenziamento sistema immunitario; batterica; detossinante.

La GAE offre un ottimo risultato per: sindromi dolorose diffuse per patologie come artrite reumatoide ed altre reumatologiche, fibromialgia, patologie neurologiche croniche e dolore neuropatico, sindromi da affaticabilità, sindromi asteniche o nei casi di post-infezione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ozonoterapia.vanico.it oppure contattare la Casa di Cura VITTORIA presso VANICO al numero 0924.81075.

AUTORE. Redazione