ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 22 maggio si sono concluse presso il Palalvent di Jesolo, le gare del Campionato Italiano e del Trofeo Italia Federkomabat 2022. Nella giornata di domenica si è assistito ad incontri tra atleti di altissimo livello nella specialità “point fighting”. Il Team Marino Sicily, con i suoi atleti guidati dal Maestro Vito Marino, ha ottenuto ottimi risultati.

Si riconferma Campionessa Italiana per il secondo anno consecutivo Roberta Alopari, cat. – 65 kg., entrando di diritto nella Nazionale Italiana , che sarà impegnata a settembre nei prossimi Campionati Mondiali. Medaglia d’argento ai Campionati Italiani per Giada Basiricò cat. – 32 kg.,che entrerà a far parte della seconda squadra della Nazionale Italiana.

Ottimi I risultati anche per gli atleti che hanno disputato il Trofeo Italia:

1° class. Giovanni Basiricò

2° class. Francesco Calandrino

2° class. Vito Marino

2° class. Renè Filardo

Il maestro Vito Marino si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti e si complimenta con tutti i suoi atleti e col fratello Cesare che ha combattuto con una frattura al piede e, pur non ottenendo un esito positivo, è stato di grande esempio per i suoi compagni che lo hanno sostenuto fino alla fine.

AUTORE. Redazione