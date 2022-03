ASCOLTA L'ARTICOLO

Dare ospitalità ai migranti sfollati dopo l’incendio di due notti fa presso l’ex “Calcestruzzi Selinunte” di Castelvetrano. Questo l’impegno del Comune di Castelvetrano che si è attivato per trovare una soluzione d’emergenza. È stato il sindaco Enzo Alfano a chiamare il Presidente del Comitato locale della Croce Rossa Italiana Giuseppe Cardinale per riattivare già da ieri sera un dormitorio con sacchi a pelo nella palestra comunale di via Piersanti Mattarella. I volontari del Comitato, già nel pomeriggio di ieri, hanno preparato il materiale per consentire ai migranti che dall’ex calcestruzzi potevano arrivare a Castelvetrano, di dormire in un luogo al chiuso.

Ieri notte nessun migrante ha dormito nella palestra ma già stasera è atteso un gruppo proveniente proprio dall’ex “Calcestruzzi Selinunte”. Il Comitato locale della Cri, dopo la chiusura del campo presso l’ex oleificio “Fontane d’oro”, ha ospitato presso la propria sede alcuni migranti economici che hanno scelto di spostarsi a Castelvetrano e non di tornare nell’ex calcestruzzi, nel territorio a confine tra Campobello di Mazara e la stessa Castelvetrano.

AUTORE. Redazione