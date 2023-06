ASCOLTA L'ARTICOLO

Laboratori di analisi cliniche degli ospedali aperti dalle ore 7 e prelievi anche il sabato mattina. È questa la novità contenuta nella disposizione del Commissario straordinario dell’Asp Trapani Vincenzo Spera in merito al potenziamento dei laboratori di analisi degli ospedali della provincia. Tra questi c’è anche Castelvetrano. I prelievi inizieranno già dalle ore 7 di tutti i giorni della settimana e, in più, i laboratori rimarranno aperti anche il sabato mattina per favorire chi lavora durante la settimana. Il potenziamento si inserisce nella grande questione degli extra budget dei privati che rimane ancora in ballo con l’Assessorato regionale alla salute. Per evitare disservizi agli utenti si sono potenziati i laboratori degli ospedali dove possono accedere anche gli esterni.

Tra le novità che saranno realizzate c’è la programmazione di 13 punti prelievo anche nei piccoli centri della provincia dove esistono i Consultori familiari. Insieme ai laboratori di analisi sono state potenziate anche le prestazioni per le Unità di radiologia dei nosocomi della provincia, «per abbattere le liste d’attesa», ha puntualizzato il Commissario Spera.

AUTORE. Redazione