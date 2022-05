ASCOLTA L'ARTICOLO

È tornato funzionante il secondo dei tre ascensori che dal piano terra raggiungono i vari piani nell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. L’intervento di manutenzione è stato effettuato due giorni addietro e l’ascensore è ora disponibile per gli utenti. Per più di due mesi sulle porte del vano ascensore è rimasto appeso un foglio A4 con su scritto “Guasto” e chi ogni giorno frequenta il nosocomio (dall’Oncologia al quinto piano agli altri reparti attivi) è stato costretto a utilizzare l’unico ascensore funzionante, facendo anche lunghe attese. Qualche giorno addietro CastelvetranoSelinunte.it ha denunciato quanto si verificava in ospedale con un solo ascensore funzionante, con una chiara presa di posizione anche del locale Tribunale per i diritti del malato. Un terzo impianto per il pubblico è chiuso da anni mentre anche gli ascensori che dalla cucina raggiungono i diversi piani sono in costante manutenzione. Uno dei due risulta essere fuoriuso.

AUTORE. Redazione