Il comitato “Orgoglio castelvetranese” nella battaglia per l’ospedale di Castelvetrano non si arrende e pensa già a fare le proposte nel contesto della discussione per il nuovo Piano territoriale sanitario regionale. Per giovedì, ore 18,30, presso l’hotel Althea di Castelvetrano è stata convocata una nuova riunione: «Noi siamo assenti dai giochi, se non ci facciamo avanti con delle proposte concrete, ecco perché è necessario sedersi intorno a un tavolo e mettere a punto una nostra proposta di piano», spiega Franco Messina, componente del comitato. Messina annuncia che sarà un incontro tecnico al quale prenderanno parte medici e infermieri, «in pensione ma anche in attività». L’obiettivo per il comitato è quello di «ridare dignità» all’ospedale “Vittorio Emanuele II” che, nel piano proposto dall’ex commissario Fabio Damiani e approvato dalla Regione, è stato declassato. In questi anni il comitato “Orgoglio castelvetranese” ha tenuto accesi i fari sulla questione, ma sul piano già in atto si è andati avanti ugualmente.

AUTORE. Redazione