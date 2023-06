C’è anche l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano nella rete dei centri specialistici per l’attuazione del Percorso diagnostico terapeutico per il trattamento del tumore del colon-retto nella Regione siciliana. Il nosocomio di Castelvetrano è stato inserito dopo che l’Asp Trapani ha comunicato all’Assessorato regionale alla salute i dati provenienti dall’Unità di Chirurgia generale dell’ospedale che, secondo il riordino aziendale predisposto dall’ex manager Fabio Damiani, è stata trasformata da Unità complessa a semplice dipartimentale.

L’equipe guidata da Aurelio Cangemi (ne fanno parte i medici chirurgi Antonio Tavormina, Alessandro Traficante, Stefano Rizzuto, Saverio Barbera, Federica Ricusati, Valentina Moncada e Giovanna Pernice) in questi anni ha svolto decine e decine di interventi chirurgici per l’asportazione di tumori dal colon rispettando tutti i parametri che oggi ne hanno consentito l’inserimento nella rete dei centri specialistici.

Già nel decreto assessoriale del 2022 che ha individuato i centri specialistici per l’attuazione del percorso diagnostico terapeutico per il trattamento del tumore del colon-retto erano stati inseriti l’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani e “Abele Ajello” di Mazara del vallo, con la postilla “sotto monitoraggio”. Ora è stato aggiunto l’ospedale di Castelvetrano dove, nel frattempo, la Chirurgia generale ha accusato il “colpo” di essere ridotta come Unità.