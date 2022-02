ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Asp di Trapani ha conferito due nuovi incarichi di Alta professionalità nell’ambito del dipartimento Oncologico, entrambi da espletare nell’unità operativa di Oncologia medica del presidio ospedaliero di Castelvetrano, a decorrere dal 16 febbraio. Alla dott.ssa Angela Maria Accardo l’incarico di “Ambulatorio multidisciplinare per il trattamento, dei sintomi, prevenzione, cause del cancro al seno nei pazienti in trattamento adiuvante o metastatici” , e al dott.ssa Maria Grazia Angileri quello di “Ambulatorio multidisciplinare per le patologie esofago-gastrointestinali e pancreatico-biliari, specifico per il trattamento della sintomatologia correlata ai trattamenti chemioterapici”.

AUTORE. Redazione