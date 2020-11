L’onorevole Amata, nella sua interrogazione richiama anche il decreto del 19 maggio di quest’anno che prevede il rafforzamento delle terapie intensive e sub intensive e dei posti letto delle strutture ospedaliere per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19: il numero complessivo individuato è di 1070 posti in tutta la Sicilia, di cui circa 200 nelle terapie intensive che dovrebbero passare da 529 a 720, e 350 posti di terapia sub intensiva. Il rafforzamento dei posti è stato predisposto negli ospedali di Trapani, Mazara e Marsala. È rimasto escluso l’ospedale di Castelvetrano, nonostante è al servizio del vasto bacino della Valle del Belìce.