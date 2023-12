Una stanza “contesa” tra gli adulti e i bambini, tra Punto di primo intervento (Ppi), Guardia medica e Ppi pediatrico. Se dentro il medico sta visitando una persona adulta, i genitori di un bambino malato, insieme al pediatra, devono aspettare che si liberi la stanza per poterlo far visitare. Questa situazione si verifica nei giorni pre-festivi e festivi presso i locali a pian terreno dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. È successo pure stamattina, essendo giorno festivo. Il periodo è quello d’influenza. Quindi in tanti – adulti e bambini – ricorrono alle cure dei medici. «Stamattina mi sono recato al Ppi pediatrico con mia figlia – spiega Francesco Passanante – e ho dovuto aspettare nel corridoio insieme al pediatra perché la stanza era occupata dal medico del Ppi adulti. Dopo siamo entrati e abbiamo dovuto areare i locali». La situazione va avanti da tempo. I tre servizi – Ppi adulti, guardia medica e Ppi pediatrico – sono temporaneamente ospitati presso i locali dell’ospedale ma la loro collocazione è nei locali del Distretto dove, quanto prima, inizieranno i lavori d’ammodernamento. Ma, intanto, la situazione che si verifica è quella di questi giorni festivi: una stanza “contesa” tra adulti e bambini.

AUTORE. Redazione