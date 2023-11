Chissà se mai l’Ortopedia di Castelvetrano potrà tornare a funzionare regolarmente come Unità operativa semplice. Dopo che i due medici argentini si sono dimessi, scegliendo di andare a lavorare all’Istituto “G. Giglio” di Cefalù, il reparto dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” s’è trovato in gravi difficoltà per carenza dei medici. Da Marsala (c’è l’Unità complessa dalla quale dipende quella di Castelvetrano, guidata dal primario Nicolò Galvano), in questi giorni, è arrivato un medico ortopedico. Ma la situazione rimane molto precaria, perché solo un medico non potrà assicurare turni anche di sala operatoria e se qualche ricovero è avvenuto questo si fa in appoggio nel reparto di Chirurgia.

Uno spiraglio in questo momento difficile, l’ha dato il Commissario straordinario dell’Asp Trapani Vincenzo Spera che, nella sua recente visita a Castelvetrano, ha ribadito che «è in corso la procedura concorsuale per tutta l’azienda – ha detto – c’è posto per 11 ortopedici e si sono presentati in 13». L’avvio della selezione è indicato per il 17 novembre prossimo. A Castelvetrano arriveranno presto nuovi ortopedici? Chissà.

AUTORE. Redazione