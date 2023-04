ASCOLTA L'ARTICOLO

«La riorganizzazione dell’ospedale di Castelvetrano lo prevede il Piano aziendale pubblico che, quando ancora non ero deputato regionale, è stato approvato dagli organi competenti». Lo scrive sul suo profilo Facebook l’onorevole Nicolò Catania (FdI) dopo le polemiche nate sui social perché alcuni suppellettili dei locali che ospitavano la Pediatria sono stati trasferiti all’ospedale di Mazara del Vallo. «A differenza di chi sa solo polemizzare, è opportuno informare i cittadini che in quei locali si sta attuando una revisione degli impianti perché ospiteranno la “Stroke Unit”, unità di cura dedicata alla cura dell’ictus acuto, spiega il deputato Catania. Qualcuno oggi mi addossa responsabilità di promesse che, francamente, non ho mai fatto – spiega il deputato regionale – è vero, invece, che abbiamo percorso tutte le strade istituzionali possibili per chiedere una deroga al piano. E questo lo sa bene anche chi oggi si scopre che ha condotto, strumentalmente perché con fini politici, una battaglia per il nosocomio castelvetranese».

E il deputato Catania aggiunge: «Nessuno può smentirmi che ho da sempre ribadito che l’ospedale è dell’intera Valle del Belìce. Quello che ho chiesto nelle sedi opportune è la riqualificazione del nosocomio nell’ottica della medicina specialistica, tenendo conto della nuova rete aziendale a oggi in vigore e in attesa della rivisitazione in deroga alla rete ospedaliera attuale».

AUTORE. Redazione