Da domani cambia l’ingresso al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Nell’area d’emergenza, infatti, saranno avviati i lavori di ristrutturazione che prevedono l’ampliamento della camera calda (per intenderci la zona esterna dove sostano le ambulanze con a bordo i pazienti che devono essere consegnati ai medici), la sistemazione della sala d’attesa, del triage e dei servizi igienici. Da domani, dunque, l’ingresso al pronto soccorso avverrà dal piano inferiore, vicino la camera mortuaria. Un ascensore è dedicato solo al pronto soccorso, così pazienti e feriti verranno trasferiti al piano superiore per ricevere le cure. L’area di emergenza sarà così ridotta in poche stanze per alcuni mesi, il tempo utile per completare i lavori. Dall’Asp Trapani fanno sapere che il cantiere sarà aperto per 3 mesi.

AUTORE. Max Firreri