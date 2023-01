Il medico Vito Francesco Cuttone, 64 anni, è il nuovo responsabile dell’Unità di Ginecologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Cuttone prende il posto di Angelo Caradonna, il medico salemitano andato in pensione, che ha guidato l’Unità ospedaliera per alcuni anni. Vito Francesco Cuttone torna a Castelvetrano dopo 5 anni di servizio svolto a Mazara del Vallo, nell’Unità guidata dal dottor Pietro Musso. Cuttone è stato ginecologo dal 1989 per 11 anni all’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi, per 17 anni al nosocomio di Castelvetrano e poi per 5 anni a Mazara. Ora guiderà l’Unità di Castelvetrano che conta un organico di 4 ginecologi più lui che ne è responsabile. Presso l’ospedale di Castelvetrano, intanto, rimane chiuso il punto nascita, trasferito a Mazara del Vallo.