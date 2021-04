«Sospendere i ricoveri in Pediatria, fino alle dimissioni di tutti i pazienti attualmente degenti». Lo ha scritto in una disposizione di servizio il Direttore del Dipartimento materno-infantile dell’Asp Trapani, Peppino Clemente, indirizzandola al Primario dell’ospedale di Castelvetrano, Rosaria La Bianca. A leggere quanto disposto il nosocomio “Vittorio Emanuele II” perde un altro pezzo della sua struttura. «Ha i caratteri dell’emergenza» ha chiarito il Direttore del Dipartimento nella disposizione che oggi è arrivata in ospedale a ora di pranzo.

Di fondo c’è la carenza di pediatri. Storia vecchia che risale già all’ex manager Fabio Damiani e che continua a ripetersi ancora oggi. Convocazioni di medici andate a vuoto e posti vacanti. In pianta organica in tutta l’Asp Trapani mancano decine di medici e garantire i turni (di supporto per il Nido in Neonatologia e per il reparto ordinario) è difficile, se non impossibile. A Castelvetrano sono 3 i pediatri in servizio, a Mazara del Vallo sono 2 e in supporto sono stati chiamati, a scavalco, altri medici dall’ospedale “Cervello” di Palermo e pediatri già in pensione.