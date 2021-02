Grandi novità per il castelvetranese Giuseppe Cimarosa, ormai da diversi anni uno degli artisti più acclamati nel panorama equestre nazionale. Di sicuro il piu’ interessante , e Fieracavalli Verona e’ stato certamente il suo trampolino di lancio, portandolo alla vittoria di Talenti&Cavalli , un format che selezionava i migliori artisti esordienti del panorama nazionale .

Da lì la sua presenza quasi a cadenza annuale nel Gala’ D’Oro di Fieracavalli , considerato uno degli spettacoli equestri piu’ importanti al mondo dove i piu’ grandi artisti equestri si sono esibiti. La storia di questo spettacolo e’ molto lunga e quest’anno , anche a causa della pandemia , gli ideatore hanno pensato di celebrare anni di successi , con il “Gara’ d’oro in Festival “, una sorta di notte degli oscar rivolto a tutti gli artisti equestri che ne hanno fatto parte negli ultimi 20 anni .

Sono stati selezionati tra oltre 200 numeri soltanto 60 artisti equestri del panorama internazionale e sottoposti al voto del pubblico e di una giuria tecnica . Tra le diverse categorie sono state comunicate le Nomination ufficiali, e il nostro concittadino Giuseppe Cimarosa è riuscito ad imporsi , scelto da una giuria tecnica composta da professionisti , critici e esperti del settore, con ben 5 nomination in diverse categorie per il giovane artista castelvetranese che si è sempre distinto per estro, originalita’ e raffinata creativita’.

Le proclamazioni per le nomination come: Miglior inteprete maschile, Drammaturgia singola, Drammaturgia di gruppo, Coreografia, Costumi, saranno decise e comunicate dalla giuria tecnica a fine febbraio. Un ulteriore premio invece verrà deciso dal pubblico, che potrà votare le performance attraverso un like sul video direttamente su youtube (Per votare c’è tempo fino al 28 febbraio)

L’invito a sostenere e votare Giuseppe con un semplice click aprendo questi link

https://www.youtube.com/watch?v=ZnpBlpuaT0w

https://www.youtube.com/watch?v=QFqJevryS5E

questo il sito https://www.galadoro.it/index.html