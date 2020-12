Scontro tra due auto e un intero gregge di pecore, ieri pomeriggio, sulla strada statale 113. Gli automobilisti si sono ritrovati, nel tratto che collega Partinico ad Alcamo, gli animali che stavano attraversando la carreggiata. A causa del buio e il manto stradale magnato, chi era alla guida delle auto non ha potuto evitare l’impatto.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnie di Partinico ed Alcamo oltre che i Vigili del Fuoco del distaccamento di Partinico. Come riporta Partinicolive.it, le pecore investite sarebbero circa 40, di cui 30 morte dopo l’impatto con le due vetture. Per gli occupanti i due veicoli soltanto lievi ferite. Danni maggiori, invece, alle autovetture. Non è escluso che gli ovini siano fuggiti da un allevamento nelle vicinanze della Ss113.