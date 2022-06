ASCOLTA L'ARTICOLO

La giovanissima amazzone castelvetranese Rita Cervellione si è aggiudicata la medaglia d’oro nel Campionato Speranze Pony, in sella al suo Pony Zoe, in occasione dei campionati regionali che si sono svolti i primi di giugno ad Augusta, in provincia di Siracusa. La giovanissima atleta di appena 12 anni, tesserata per l’Horsing Club di Palermo e guidata dal tecnico Luca Li Bassi, ha vinto per ben 4 anni i campionati regionali. Quest’anno però doppio risultato, conquistando anche la Coccarda per il quarto posto, su 48 partecipanti al Campionato Cavalli Junior B100/C115, con la sua Puledra di 6 anni, Malika Girl,

mettendo a segno nelle 3 giornate, 8 percorsi netti.

AUTORE. Redazione