Il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia – responsabile delle attività promozionali sul territorio – in piena sinergia con i reparti della Brigata “Aosta”, continua il ciclo di videoconferenze scolastiche di orientamento e informazione a favore degli studenti della provincia di Trapani. Dall’inizio dell’anno scolastico, il nucleo Infoteam dei fanti piumati trapanesi ha raggiunto 24 istituti superiori per un totale di circa 1400 studenti delle ultime classi. In particolare, il personale militare specializzato Infoteam – in modalità on-line – ha “incontrato” nel mese di febbraio gli istituti scolastici “G. Ferro” e “Allmayer” di Alcamo, i licei “Adria-Ballatore” di Mazara del Vallo e l’istituto “Cipolla-Pantaleo-Gentile” di Castelvetrano. Gli studenti coinvolti nell’iniziativa sono stati informati sulle proposte formative post-diploma e sulle prospettive di carriera dei volontari in ferma prefissata; in particolare hanno ricevuto chiarimenti sui concorsi per accedere ai diversi ruoli del servizio permanente e alla frequenza di Accademia Militare e Scuole e per la formazione di Ufficiali e Sottufficiali.

Le attività promozionali proseguiranno per tutto l’anno scolastico, secondo un calendario prestabilito dai Reparti isolani, di concerto con il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia.