Il 23 e il 29 novembre si è svolto l’OPEN DAY 2023 presso i Plessi Dante Alighieri, Benedetto Croce e Ruggero Settimo, un’occasione importante per la scuola, comunità educante ed inclusiva, di aprire le porte al territorio, per i genitori e i futuri alunni, che hanno avuto modo di conoscere l’offerta formativa, visitare i locali scolastici, ascoltare le testimonianze degli alunni, incontrare gli insegnanti, assistere alle performances realizzate dagli alunni della scuola, girare tra i laboratori, vedendo così all’opera docenti e alunni in una vera e propria “officina didattica”.

La Scuola dell’Infanzia ha centrato l’Open day sulle pennellate de “La notte stellata ” di VanGogh. Cosi’ come Vincent aiuta il fratellino Teo a sconfiggere la paura della notte, anche gli alunni di 5 anni hanno fatto da tutor ai futuri compagni, aiutandoli a conoscere un luogo nuovo, mostrando “le stelle che brillano nel buio”, in modo tale che tutte le eventuali paure possano essere attraversate e superate!

La mission dei docenti della Scuola dell’Infanzia è infatti quella di farsi carico delle emozioni dei bambini, accompagnandoli verso l’acquisizione di una sicurezza di base, grazie ad un ambiente didattico ed educativo accogliente, ricco di stimoli e di proposte adatte al grado di maturazione personale di ogni singolo bambino. Il metodo didattico adottato si basa sull’imparare facendo, dando rilievo alle esperienze dirette di lavoro individuale e di gruppo, al contatto con la natura, con le cose, con i materiali e con l’ambiente sociale e culturale. Le attività didattiche si innestano sulla naturale curiosità dei bambini e sono volte a favorire l’esplorazione e la comprensione della realtà che li circonda, guidandoli nello loro senso di meraviglia e di stupore.

Durante l’Open Day della Scuola primaria gli alunni delle classi quinte hanno fatto da ciceroni ai bambini più piccoli, coinvolgendoli attivamente, presentando, attraverso varie performances, le attività didattiche, curriculari ed extra-curriculari, e i diversi laboratori attivati (teatro, lingua inglese, canto, sport, coding, steam ecc.), dando l’opportunità ai piccoli di sperimentarli dal vivo, realizzando, con la loro costante guida, dei percorsi didattici in sinergia, che hanno arricchito entrambi.

Per garantire la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di Scuola,- afferma la Dirigente Maria Luisa Simanella- l’Istituzione scolastica promuove percorsi di verticalizzazione curriculare, finalizzati allo sviluppo graduale ed armonico di conoscenze, competenze e abilità per una Scuola di tutti e di ciascuno. Gli ambienti di apprendimento offerti diventano così luoghi di esperienza e di sapere vissuto: curricoli verticali, laboratori, progetti interdisciplinari e di continuità, apertura e interazione con il territorio e le istituzioni, orientamento inteso come “bussola” per accompagnare i bambini, le famiglie in tutti i “salti di crescita”. Obiettivo della Scuola è coniugare istruzione ed educazione, conoscenze e valori, promuovendo il benessere psico-emotivo degli alunni attraverso un’educazione socio-affettiva e, contemporaneamente, offrendo gli strumenti più adeguati per “imparare ad imparare”. La Scuola non trasmette semplici contenuti ma una vera e propria metodologia, affinché il bambino sia protagonista del proprio sapere e saper fare, compia un percorso di crescita ed educazione, durante il quale si formerà non solo da un punto di vista didattico, ma anche umano.

