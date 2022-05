ASCOLTA L'ARTICOLO

Al voto per le Regionali? Si, ma a condizione che nel programma elettorale i candidati inseriscano il ritorno alla piena funzionalità dell’ospedale di Castelvetrano. È quanto scrive il Comitato “Orgoglio Castelvetranese Belicino” in un documento. «Non sono bastati i presidi permanenti e i gazebo innanzi il nostro ospedale con la raccolta delle 2.500 schede elettorali inviate al Presidente della Repubblica, i ricorsi straordinari e gli esposti alla Corte dei Conti, gli interventi del Prefetto di Trapani e l’invio delle 9.000 firme raccolte», scrive il Comitato. I componenti si dicono amareggiati di quanto è successo e il prossimo 27 maggio parteciperanno alla manifestazione organizzata sotto l’Assessorato regionale alla salute, in collaborazione con tutti i comitati della Sicilia.

«Dopo ben quattro anni di estenuante lotta su tutti i piani possibili, anche istituzionali, ma tutti deliberatamente disattesi, il nostro Comitato civico intende cambiare passo e decide di restituire le schede elettorali lanciando l’idea di un ipotetico candidato alle prossime elezioni regionali che sia disposto a un mutamento di mentalità politica e che s’impegni formalmente, attraverso un contratto sottoscritto pubblicamente, ad attivarsi in difesa del ripristino dell’offerta sanitaria belicina attraverso la reintegrazione dei reparti declassati o chiusi o trasferiti, della carcassa della nostra struttura ospedaliera», c’è scritto ancora nel documento.

AUTORE. Redazione