Venerdì 15 Dicembre alle ore 18.00, presso il museo Gemmellaro di Palermo, verrà presentato il libro fotografico “I Colori degli déi; la natura mediterranea”. Alla produzione dell’opera hanno preso parte diversi fotografi professionisti e amatori che hanno descritto, attraverso le loro immagini, la quasi totalità del territorio meridionale della penisola. Tra questi, anche due autori di Castelvetrano: il biologo Antonino Barbera e il fotografo Michele Milazzo.

Illustrato con le splendide immagini dei fotografi dell’AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani – delle sezioni regionali di Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, il libro presenta i diversi paesaggi mediterranei e un’ampia varietà di specie animali e vegetali, dalle più esteticamente accattivanti alle “reiette”, dimostrando che ogni forma di vita merita di essere conosciuta e protetta. Il libro mira a coinvolgere un vasto pubblico, trasmettendo il messaggio fondamentale che la biodiversità, indipendentemente da pregiudizi, è straordinaria e va preservata.Il design e impaginazione del volume sono state curate da Ioannis Schinezos fotografo professionista, nonché coordinatore redazionale e art-director di «Asferico», il magazine ufficiale dell’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI).

Nel volume vengono altresì riportate le testimonianze del professore Bruno Massa dell’Università di Palermo e del professore Giuseppe Bogliani dell’Università di Pavia.

L’evento di presentazione è aperto al pubblico e per l’occasione i relatori Giovanni Spinella (coordinatore sez. Sicilia Afni), il prof. Bruno Massa e Ioannis Schinezos tratteranno le varie fasi della realizzazione dell’opera con tutto il suo processo creativo. Sarà inoltre possibile acquistare una copia del libro in loco. Per chi volesse prenotarlo online e riceverlo a domicilio, invece, è possibile farlo al seguente link: https://edizioni-afni.myshopify.com/products/i-colori-degli-dei-la-natura-mediterranea





AUTORE. Redazione