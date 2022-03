ASCOLTA L'ARTICOLO

Gli alunni delle classi terze del 2° Circolo Didattico R. Settimo hanno partecipato a Nontiscordardimè – Operazione scuole Pulite – l’appuntamento annuale di Legambiente rivolto alle Scuole. Una giornata di volontariato e di cittadinanza attiva , quella del 15 Marzo, dedicata alla riorganizzazione degli spazi esterni della Scuola, per ritrovare il gusto dello stare insieme all’aperto e condividere un progetto educativo e culturale di acquisizione della consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e della promozione del benessere umano integrale.

Durante la soleggiata mattinata , in un clima gioioso e di festa, alunni, insegnanti e personale scolastico accompagnati dai volontari di Legambiente Circolo Crimiso di Castelvetrano Mimmo Di Bella, Anna Maria Gucciardo e Giovanni Incerto hanno voluto prendersi cura degli ambienti esterni alla Scuola per portare un angolo di natura e di bellezza, per rendere la Suola un luogo accogliente, allegro, vivace.

I volontari hanno coinvolto gli alunni attraverso tantissime attività: dalla pulizia delle aiuole, alla creazione di aiuole e percorsi fioriti, alla messa a dimora di piante ed alberi, alla piantumazione di erbe aromatiche.

Ad allietare ulteriormente la mattinata hanno contribuito canti, coreografie, poesie, riflessioni, domande e curiosità poste dai bambini sui temi dell’ambiente e delle piante.

A conclusione delle attività è stato messo a dimora nel Giardino della Scuola, vicino all’Ulivo della Legalità, piantato a maggio 2017 in occasione della I Giornata della legalità’, un piccolo albero di Ulivo, simbolo universale di Pace, un piccolo gesto di solidarietà e speranza per i cittadini Ucraini.

“Vorremmo che l’immagine dell’Ulivo della Pace arrivasse a tutte le vittime della follia della guerra. È il nostro omaggio, di tutta la Scuola e dell’intera Comunità castelvetranese, a tutti gli Ucraini, alla loro forza ed al loro coraggio”- questa la riflessione degli alunni-.

La collaborazione con Legambiente proseguirà con il progetto europeo Life Terra che si propone di mettere a dimora ben 9 milioni di nuovi alberi entro il 2025.

Altro obiettivo, secondo il desiderio espresso dagli stessi alunni, è quello di creare un orto didattico insieme ai Volontari di Legambiente.

Promotrice di cultura e di relazioni, la Scuola, attraverso momenti come questo , può fornire agli alunni, alle famiglie e alla collettività gli strumenti necessari per comunicare e attuare un processo virtuoso che conduca realmente verso una Umanità più sensibile e fraterna. Il dialogo e l’osservazione quotidiani con gli alunni , la dimensione interdisciplinare, la possibilità di costruire percorsi cognitivi mirati, il legame con il territorio, i temi dell’Educazione ambientale, della sostenibilità, della cittadinanza globale, sono aspetti determinanti per far crescere la consapevolezza, soprattutto nelle nuove generazioni, del quotidiano esser parte di una comunità inclusiva, giusta e pacifica.

Per realizzare interventi adeguati e favorire la cittadinanza attiva è di grande importanza che il mondo scolastico stabilisca relazioni e sinergie con i soggetti di riferimento presenti nel territorio; è fondamentale coinvolgere nei percorsi di crescita comune le Istituzioni, gli Enti locali e tutti i soggetti della vita sociale al fine di sviluppare un’adeguata sensibilità verso i temi del benessere personale e collettivo dentro e fuori l’edificio scolastico. Ringrazio i volontari di Legambiente Circolo Crimiso di Castelvetrano, che da sempre propongono iniziative ispirate al bene comune e all’amore verso la natura e verso le generazioni future a cui consegneremo il Pianeta. E’ un messaggio formativo, di impegno e di responsabilità- conclude la dirigente Maria Luisa Simanella -.

Ins. Angela Scirè- Addetto stampa 2° Circolo Didattico Ruggero Settimo

