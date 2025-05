Secondo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, sfruttando la sua posizione di coadiutore nel procedimento di sequestro a carico del campobellese Antonino Moceri, avrebbe distratto dal compendio giudiziario una crivellatrice per poi darla a Gaspare D’Angelo. Nell’operazione “Alba” che i carabinieri hanno compiuto due giorni addietro c’è finito anche il partannese Nicola Clemenza, figura simbolo dell’antiracket in provincia di Trapani. Clemenza è presidente dell’associazione “Libero Futuro antiracket” della provincia di Trapani e, secondo i magistrati, si sarebbe avvalso degli illeciti interventi di Santo La Rocca (anche lui indagato) «al fine di evitare la contestazione di distrazione e cessione all’imprenditore Gaspare D’Angelo di un macchinario agricolo per la lavorazione delle olive». A Clemenza i magistrati contestano i reati di peculato e di agevolazione dell’associazione mafiosa (art. 416 bis.1). Gli investigatori indagando su La Rocca e su Nicola Pandolfo (raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere) hanno ascoltato La Rocca che si attivava assieme a Clemenza per sostenere alle regionali del 2022 il candidato Francesco Lombardo, imprenditore olivicolo di Castelvetrano. Nell’ordinanza è ricostruito anche un incontro che i tre fanno di primissima mattina, affinché nessuno potesse vederli.

AUTORE. Redazione