L’I.S.S.I.T.P. “Ferrigno – Accardi” di Castelvetrano terrà, martedì 19 gennaio dalle 16.30 alle 18.30, un OPEN DAY virtuale a cui si potrà accedere attraverso il sito della scuola www.gbferrigno.edu.it

Gli utenti avranno la possibilità di visitare in modo virtuale i tanti laboratori presenti nella scuola sia nella sede di Castelvetrano che in quella di Campobello di Mazara e, inoltre, attraverso degli infopoint sarà possibile parlare in diretta con i docenti in modo da ricevere informazioni complete relative ai vari indirizzi di studio.

L’I.S.S.I.T.P. “Ferrigno – Accardi” offre un clima favorevole nel quale ciascuno può trovare la possibilità di esprimere sé stesso e realizzare appieno le proprie potenzialità, cogliendo i talenti e trasformando le debolezze in opportunità. Alla luce del traguardo fissato, la Mission dell’Istituto è quella di potenziare le competenze di base e preparare i giovani alle nuove sfide di un mondo in continua evoluzione.

Variegata ed ampia l’offerta formativa. Agli attuali indirizzi (Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo, Servizi Commerciali, Costruzione Ambiente e Territorio, Corso Serale CAT), si aggiunge un nuovo indirizzo appena attivato: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, indirizzo con nuove discipline quali Tecnologia della comunicazione, Geopolitica, Relazioni Internazionali e ben tre lingue straniere.

I diversi indirizzi di studio permettono l’acquisizione di competenze professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e una solida preparazione di base idonea al proseguimento degli studi in tutte le facoltà universitarie, l’Istituto propone attività di ampliamento dell’offerta formativa che favoriscono lo sviluppo delle soft skills e l’inclusione sociale

Infatti, le attività laboratoriali, i progetti e i PCTO (ex alternanza scuola lavoro), permettono di passare dal “sapere” al “saper fare” e soprattutto al “saper essere” puntando allo sviluppo di competenze personali e, attraverso iniziative di inclusione, alla promozione della cultura della diversità come valore.