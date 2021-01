Ogni anno, l’Istituto Superiore Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno – V. Accardi”, porta avanti il proprio Open Day per far si che grazie all’esperienza maturata, sia genitori che aspiranti alunni, abbiano consigli mirati ed efficaci per una scelta consapevole per il proseguimento degli studi. Quast’anno, a causa della pandemia da Covid 19, l’open day sarà virtuale, snodato nelle giornate del 12 e 19 gennaio 2021, dalle 16,30 alle 18,30 attraverso il portale gbferrigno.edu.it.

Scopri l’offerta formativa del “Ferrigno-Accardi”. Scopri gli strumenti giusti per il tuo futuro in un Istituto Tecnico Economico e Professionale. Costruisci il tuo futuro in un istituto Tecnico Tecnologico, Costruzioni, Ambiente e Territorio (Geometri).