Gli Open day sono le occasioni per gli istituti scolastici di aprire le porte e far conoscere aule, laboratori, attività. Giornate dedicate per accogliere famiglie e studenti che dovranno scegliere i percorsi di formazione personali. L’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” dedica due giornate agli Open Day: martedì 12 dicembre, dalle ore 16, rimarrà aperta la Scuola dell’infanzia e primaria “Capuana” e martedì 19 dicembre, alle ore 16, la Scuola dell’infanzia e primaria “Nino Atria”.