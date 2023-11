Anche quest’anno il 2° Circolo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano accoglie le famiglie, insieme ai bambini, chiamate a scegliere la scuola dell’infanzia e la scuola primaria per l’anno scolastico 2024-2025: un’opportunità per essere guidati verso una scelta consapevole e informata, il primo passo per l’instaurazione di un rapporto di fondamentale e proficua collaborazione tra istituzione scolastica e famiglie. Le tre date d’apertura dell’istituto sono giovedì 23 novembre: dalle 16 alle 18, rimarranno aperti il plesso Benedetto Croce e il plesso Dante Alighieri e mercoledì 29 novembre, dalle 16 alle 18, il plesso Ruggero Settimo. Durante la visita, le famiglie e i bambini potranno conoscere il piano dell’offerta formativa, incontrare il team dei docenti, visitare gli spazi educativi, partecipare ai laboratori creativi, chiedere informazioni su iscrizioni e modalità organizzative.