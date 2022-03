ASCOLTA L'ARTICOLO

La ditta di onoranze funebri SOF Santangelo Srls, con sede in Castelvetrano in Via G. Mazzini, 46/A, tel. 0924-902399, seleziona personale da inserire nel proprio organico. Per info recarsi in azienda, previo appuntamento, chiamando al numero sopra citato. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91

AUTORE. Redazione