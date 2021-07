Possedere un homebanking oggi è divenuta una necessità imprescindibile, perché grazie ad esso è possibile effettuare tutte le operazioni bancarie da casa, utilizzando un computer o uno smartphone. La maggior parte degli istituti di credito offrono questa tipologia di servizio, ma il più apprezzato dai consumatori è sicuramente quello di N26, una banca con sede in Germania che mette a disposizione quattro soluzioni diverse, che possono essere scelte in base alle necessità dei clienti. Grazie ad essa è possibile aprire un conto on-line in pochissimo tempo, ottenendo una carta di debito MasterCard utilizzabile in tutto il mondo.

Una volta installata l’applicazione ufficiale, si può seguire una procedura guidata che in un giorno consente di attivare il prodotto desiderato e iniziare ad effettuare le proprie operazioni. Guardando alle esperienze con la carta N26 avute da molti clienti, è possibile capire i motivi che la rendono una delle più utilizzate. Infatti si presta a soddisfare le necessità di tutti, dei più giovani che prediligono soluzioni veloci e pratiche, ma anche dei consumatori che hanno l’esigenza di avere prodotti più completi.

Cosa rende speciale N26.

Come detto, Il conto n26 permette ai clienti di usufruire dei servizi finanziari più comuni come, per esempio, l’accredito dello stipendio oppure la possibilità di effettuare pagamenti di bollettini postali, MAV e Rav direttamente dal proprio smartphone e in pochissimo tempo. Il suo Digital Banking consente di gestire interamente on-line le proprie finanze e quindi controllare le transazioni, i movimenti e risparmiare attraverso dei servizi creati appositamente.

Questa banca on-line, infatti, mette a disposizione due funzioni: Spaces e Spazi condivisi, che gli consentono di distinguersi dagli altri competitor. Spesso si ha la necessità di accantonare delle somme di denaro, in modo da separarle dal conto principale, per poi poterle impiegare in un acquisto importante o per un investimento futuro. Spaces permette di personalizzare i propri risparmi e creare fino a 10 spazi indipendenti, all’interno dei quali è possibile stabilire un determinato importo che poi verrà inserito in maniera automatica dal programma. Essendo separati dal conto principale, nel momento in cui verranno effettuati degli acquisti, le somme degli spaces non saranno utilizzate ed è possibile consultare in qualunque momento i propri progressi e vedere quanto manca al raggiungimento del proprio obiettivo.

Un’altra funzione molto apprezzata si chiama, come detto, “spazi condivisi” che permette di far accedere altre persone nella gestione del proprio denaro. È possibile aggiungere fino a 10 persone e risulta un’ottima opportunità sia per il controllo dei risparmi, che per genitori e studenti che hanno l’esigenza di condividere l’amministrazione delle proprie finanze.

Tipologie di prodotti differenti.

N26 consente di poter scegliere tra quattro conti differenti che variano in base ai servizi offerti. Il più completo, N26 Metal, è adatto ad una clientela più esigente, che ricerca un prodotto studiato in chiave business. È indicato per chi viaggia spesso o per chi ha frequenti contatti con i paesi esteri; inoltre mette a disposizione una MasterCard associata disponibile in diversi colori. È una carta di debito che non ha costi di commissione sui prelievi anche in valute diverse dall’Euro. Dispone di un pacchetto assicurativo totale che protegge i propri viaggi all’estero, copre le spese mediche, il noleggio delle auto all’estero e gli smartphone.

Il secondo in termini di completezza è l’N26 You, molto simile alla precedente, infatti anche in questo caso è possibile avere una carta fisica e usufruire di tutti gli strumenti digitali che lo homebanking mette a disposizione.

Un altro prodotto degno di attenzione è l’N26 Smart che offre la maggior parte dei servizi descritti in precedenza ad un costo molto contenuto, manca del servizio di assicurazione associato solo sui conti Metal e You.

Infine è presente la versione standard, completamente gratuita che dispone solamente della carta virtuale del circuito MasterCard, che consente pagamenti in tutto il mondo.

N26 rappresenta la soluzione migliore per ogni tipologia cliente, poiché offre la possibilità di scegliere un conto in base ad ogni necessità, sia che si tratti dei servizi bancari di base o di quelli Premium, più completi.