Indossare indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali, come ad esempio lino e cotone; evitare le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e possono provocare irritazioni, pruriti e arrossamenti; bagnare la testa subito con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore, sono alcune delle azioni finalizzate alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sui soggetti fragili, previste dal “Piano Operativo Locale per la prevenzione degli effetti delle Ondate di Calore – Estate 2020”.

Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate al di sopra dei valori usuali, che possono durare diversi giorni o addirittura settimane ed essere particolarmente nocive per soggetti anziani di età superiore a 75 anni e soggetti di tutte le età con patologie concomitanti, come ad esempio la presenza di malattie a carico dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e del sistema nervoso centrale.

Il Piano, realizzato dall’Unità Operativa per l’Educazione e la Promozione della Salute Aziendale dell’Asp di Trapani in coerenza con le disposizioni dell’Assessorato regionale della Salute, prevede l’attivazione di una rete di assistenza e di allerta che comprende i MMG (Medici di famiglia), i Presidi di Continuità Assistenziale, Guardie Mediche Turistiche, PPI (Punti di primo intervento), Protezione Civile, PTE (Presidi territoriali di emergenza), e Pronto Soccorso ed eventuali Servizi di Volontariato Sociale e degli Enti Locali.

In particolare, i MMG attiveranno una sorveglianza attiva sui propri assistiti in condizione di fragilità, e in particolare su quelli che vivono da soli, verificando anche telefonicamente le condizioni di salute nei momenti di intervenute ondate di calore.

Laddove ritenessero opportuno attivare interventi domiciliari di idratazione o di altre terapie di supporto potranno richiedere direttamente l’intervento di Medicasa per l’attivazione del servizio domiciliare che sarà ex post autorizzato per le competenze dovute.

Le Onlus Samo, Samot e Samot-Ragusa, già accreditate con il Servizio Sanitario Regionale durante lo stato di allerta, si faranno parte attiva per verificare le condizioni di salute dei propri assistiti e per garantire l’eventuale ulteriore assistenza necessaria a contrastare gli effetti negativi delle ondate di calore.

Il direttore del Dipartimento di Emergenza già al verificarsi delle condizioni metereologiche di livello di allarme 2 allerterà i PP.SS dei presidi Ospedalieri affinché gli eventuali soggetti anziani o con patologie croniche vengano subito trattati con le idonee misure di contrasto del colpo di calore e che vengano predisposti adeguati posti dedicati.

Numeri utili: 118 – Punti di Primo Intervento:

– Trapani – Cittadella della Salute: 0923.472448

– Alcamo – P.O.” San Vito e Santo Spirito”: 0924. 599202

– Castelvetrano – P.O. ”Vittorio Emanuele II”: 0924.930365

– Marsala – P.O. “Paolo Borsellino”: 0923.753362

– Salemi – P.O. ”Vittorio Emanuele III”: 0924.990292

– Mazara del Vallo – P.O. “Abele Ajello”: 0923.657944

– Pantelleria – P.O. “Biagio Nagar” : 0923.910234