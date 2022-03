ASCOLTA L'ARTICOLO

Ci sarà una nuova ondata di casi positivi al Covid-19 dopo il carnevale appena trascorso? È la domanda che in tanti si sono posti dopo che ieri, proprio davanti la sede del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana si è registrata una lunga fila d’auto con persone a bordo per sottoporsi a tampone. Su poco più di 100 tamponi effettuati sono risultati positivi al Covid-19 21 persone, quasi il 20%. Il Comitato Cri ieri era l’unico centro dove era possibile effettuare il tampone, da qui anche la fila d’auto. Ma non è escluso che le feste da ballo sono diventati luoghi di contagio del virus, soprattutto tra i giovani. «Non è il tempo di abbassare la guardia – spiegano dall’Asp Trapani – il Covid-19 esiste ancora ed è necessario un alto senso di autoresponsabilità nei comportamenti».

